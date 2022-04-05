"Втомились від війни": люди повертаються до Києва

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"Втомились від війни": люди повертаються до Києва

18 хвилин(и) тому

Ще до оголошення повного виведення російських військ за межі області, на в'їзд до столиці почали утворитися кілометрові пробки.

Крім легкових авто до Києва транзитом їдуть численні вантажівки з продуктами та товарами. На в'їзді машини оглядають на блок-постах поліцейські, військові чи представники тероборони.

Люди, які втомилися від війни, хочуть швидше потрапити додому і повернутися до колишнього життя. Їм доводиться по кілька годин простоювати у пробках.

Київська влада просить жителів столиці не поспішати з поверненням, особливо до районів, які постраждали від обстрілів та бойових дій.

Матеріал Дмитра Власова.