"Втомились від війни": люди повертаються до Києва

1 година тому

Ще до оголошення повного виведення російських військ за межі області, на в'їзд до столиці почали утворитися кілометрові пробки.

Крім легкових авто до Києва транзитом їдуть численні вантажівки з продуктами та товарами. На в'їзді машини оглядають на блок-постах поліцейські, військові, представники тероборони.

Люди, які втомилися від війни, хочуть швидше потрапити додому і повернутися до колишнього життя. Їм доводиться по кілька годин простоювати у пробках.

Київська влада просить жителів столиці не поспішати з поверненням, особливо до районів, які постраждали від обстрілів та бойових дій.

Матеріал Дмитра Власова.