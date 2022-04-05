"Росія гірша за Ісламську Державу": Кулеба в інтерв’ю ВВС

24 хвилин(и) тому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав інтерв’ю програмі ВВС HARDtalk.

Спілкуючись із ведучим Стівеном Сакуром, голова МЗС порівняв звірства російської армії у Бучі із діями ІД.

"Різанина у Бучі кардинально міняє те, яким чином Захід має далі підтримувати Україну" - заявив міністр.

Він також висловив надію, що вбивства цивільних у Бучі мають остаточно позбавити Захід сумнівів і нерішучості щодо постачання Україні усієї необхідної зброї.

І додав, що готовий проміняти кожне слово підтримки від партнерів на танк або винищувач для української армії.

Інтерв’ю записане 4 квітня 2022 року під час візиту Дмитра Кулеби до Варшави.