Пекло у Бородянці: що лишилося від міста
Пекло у Бородянці: що лишилося від міста
Жертв серед цивільних у Бородянці під Києвом може бути ще більше, ніж у Бучі.
Про це повідомляє наш кореспондент, якому вдалося потрапити до звільненого міста.
Він побачив вщент зруйновані квартали, під завали яких і досі можуть бути тіла вбитих людей. Росіяни влаштували у Бородянці ще одне пекло.
Місцеві розповідають, що на власні очі бачили, як російські військові вбивали тих, хто намагався витягти з-під завалів своїх друзів і сусідів.
Матеріал Джеремі Боуена.
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