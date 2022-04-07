Пекло у Бородянці: що лишилося від міста

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Пекло у Бородянці: що лишилося від міста

13 хвилин(и) тому

Жертв серед цивільних у Бородянці під Києвом може бути ще більше, ніж у Бучі.

Про це повідомляє наш кореспондент, якому вдалося потрапити до звільненого міста.

Він побачив вщент зруйновані квартали, під завали яких і досі можуть бути тіла вбитих людей. Росіяни влаштували у Бородянці ще одне пекло.

Місцеві розповідають, що на власні очі бачили, як російські військові вбивали тих, хто намагався витягти з-під завалів своїх друзів і сусідів.

Матеріал Джеремі Боуена.