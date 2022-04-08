Жили у підвалі з трупами. Історії з Чернігівщини

1 година тому

Наші кореспонденти проїхалися селами звільненої Чернігівщини й записали історії тих, кому вдалося вижити після тижнів запеклих боїв.

Люди розповідають, що тижнями жили у підвалах, без вентиляції, туалетів та їжі, часто – разом із трупами померлих, яких через обстріли не можна було винести назовні.

Протягом кількох тижнів Чернігівщина була одним з найгарячіших осередків нинішньої війни.

Однак, слідом за Київщиною, після запеклих боїв російські війська таки відступили й звідси.

Матеріал Йогіти Лімає.