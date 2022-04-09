Жили у підвалі з трупами: історії з Чернігівщини
Жили у підвалі з трупами: історії з Чернігівщини
Наші кореспонденти проїхалися селами звільненої Чернігівщини й записали історії тих, кому вдалося вижити після тижнів запеклих боїв.
Люди розповідають, що тижнями жили у підвалах, без вентиляції, туалетів та їжі, часто – разом із трупами померлих, яких через обстріли не можна було винести назовні.
Протягом кількох тижнів Чернігівщина була одним з найгарячіших осередків нинішньої війни.
Однак, слідом за Київщиною, після запеклих боїв російські війська таки відступили й звідси.
Матеріал Йогіти Лімає.
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