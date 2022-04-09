Удар Точки-У по Краматорську
Удар Точки-У по Краматорську
Російські війська вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині, заявила українська влада.
На території вокзалу перебували сотні людей, що чекали на евакуаційний поїзд. Внаслідок удару загинули щонайменше 52 людей і понад 100 зазнали поранень.
Раніше українська влада закликала жителів прифронтових регіонів виїхати до безпечніших місць через можливе загострення.
Москва заявляє, що не має "Точок-У" на озброєнні.
Однак міжнародні розслідувачі мають докази, що цю зброю росіяни вже використовували під Черніговом.
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