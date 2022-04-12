"Поховали машину з подружжям". Могили в дворах і пошук тіл в Макарові

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"Поховали машину з подружжям". Могили в дворах і пошук тіл в Макарові

10 хвилин(и) тому

Тіла сотень загиблих цивільних знайшли на Київщині після російської окупації.

Поліція та генпрокуратура підтверджують численні випадки розстрілів та катувань, які розслідують як воєнні злочини й злочини проти людяності.

Загалом по країні таких кримінальних справ уже 5600. Станом на 10 квітня на київських теренах виявили 1222 загиблих цивільних. Такі дані наводить генпрокурорка Ірина Венедиктова. З них понад 130 людей - на території Макарівської громади.

Знаходять тіла на вулицях, у зруйнованих оселях, а також відкривають поховання у дворах і на городах. Спеціальна команда поліцейських та військових їздить по селах і збирає необізнані тіла цивільних.

Вони зізнаються - ніхто не може витримати довго такої роботи. Але попри все, докладають зусиль, щоб ідентифікувати людей, знайти родичів та поховати з гідністю й шаною.

Кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук побачила на власні очі, як у Бучанському районі проводять ексгумацію та як знаходять могили посеред руїн цивільних об’єктів.