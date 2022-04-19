Володимир Зеленський: "Це не просто війна, це геноцид"
Володимир Зеленський: "Це не просто війна, це геноцид"
Чи вчиняє Росія геноцид в Україні та чи можливо це довести?
Мати з Харкова, яка поховала сина-підлітка, тисячі загиблих у Маріуполі, задокументовані злочини російських військових у Бучі.
Росія вчиняє акт геноциду, впевнений мер Львова Андрій Садовий. Так він прокоментував удари по Львову. Раніше президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден назвали події в Україні геноцидом. Чи можливо довести це в суді?
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