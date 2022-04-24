Російський воєнний корабель – тепер у вигляді тату

1 година тому

Козаки, коктейлі Молотова, тризуби, послання російському воєнному кораблю – так виглядає новий "репертуар" одного з тату салонів у Львові.

А серед клієнтів закладу тепер як ніколи багато військових. В Україні йде війна і вона змінює життя і всіх тих, хто залишився в тилу.

Часом майстрам студії доводиться працювати й вночі, часто – в них закінчується фарба, особливо жовта і блакитна, але вони продовжують робити свою роботу.

Війна – це все те, що хочеться забути, але й все те, що потрібно закарбувати й запам’ятати, аби не допустити знову.

Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова, Марек Полашевськи, Кавун Камуш.