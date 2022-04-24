Російський воєнний корабель – тепер у вигляді тату
Козаки, коктейлі Молотова, тризуби, послання російському воєнному кораблю – так виглядає новий "репертуар" одного з тату салонів у Львові.
А серед клієнтів закладу тепер як ніколи багато військових. В Україні йде війна і вона змінює життя і всіх тих, хто залишився в тилу.
Часом майстрам студії доводиться працювати й вночі, часто – в них закінчується фарба, особливо жовта і блакитна, але вони продовжують робити свою роботу.
Війна – це все те, що хочеться забути, але й все те, що потрібно закарбувати й запам’ятати, аби не допустити знову.
Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова, Марек Полашевськи, Кавун Камуш.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.