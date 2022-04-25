Смертельні "сюрпризи". Як розміновують околиці Києва
Вже кілька тижнів, відколи українська армія звільнила Київщину від росіян. Але на околицях столиці лишилося чимало небезпечних "сюрпризів".
Протитанкові міни, нерозірвані снаряди, розтяжки – ці смертельні нагадування про війну продовжують вбивати й калічити людей.
Сапери невпинно працюють над зачисткою територій. Вони вже знищили понад 80 тисяч боєприпасів.
Саме тому влада наголошує – повертатися додому поки що зарано, адже небезпека може ховатися де завгодно.
Матеріал Анни Фостер.
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