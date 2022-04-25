Смертельні "сюрпризи". Як розміновують околиці Києва

53 хвилин(и) тому

Вже кілька тижнів, відколи українська армія звільнила Київщину від росіян. Але на околицях столиці лишилося чимало небезпечних "сюрпризів".

Протитанкові міни, нерозірвані снаряди, розтяжки – ці смертельні нагадування про війну продовжують вбивати й калічити людей.

Сапери невпинно працюють над зачисткою територій. Вони вже знищили понад 80 тисяч боєприпасів.

Саме тому влада наголошує – повертатися додому поки що зарано, адже небезпека може ховатися де завгодно.

Матеріал Анни Фостер.