Історії з Бучі: "Нас хоронили заживо"
Історії з Бучі: "Нас хоронили заживо"
Житловий комплекс "Континент" розташований біля залізничного вокзалу у Бучі. Він був домом для шестисот сімей.
Поки туди не зайшли російські окупанти.
Вони жили там три тижні, постійно грабуючи квартири, обстрілюючи Ірпінь і вживаючи спиртне.
Після них залишився гармидер і жахливий запах.
Наш кореспондент Роман Лебедь поспілкувався із мешканцями, яких росіяни тримали у підвалі, яким зруйнували житло і в чиїй квартирі жили самі.
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