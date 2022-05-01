Як насправді живуть у Польщі біженці з України? Історія одного хостелу.
16-річна Евеліна сама опікується молодшим братом.
Її сусідки - молоді матері, які з немовлятами на руках перетинали кордон. Всі вони живуть в одному з хостелів у центрі Варшави.
Польща прийняла вже 3 мільйони біженців. Що очікує в сусідній країні людей, які були змушені їхати на чужину?
Як насправді живуть у Польщі біженці з України? Історія одного хостелу - в нашому матеріалі.
Репортаж Наталі Шумакової.
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