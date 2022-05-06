"Болото змішувалося з тілами". Волонтер, який вивіз 200 людей з Маріуполя

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"Болото змішувалося з тілами". Волонтер, який вивіз 200 людей з Маріуполя

13 хвилин(и) тому

Бізнесмен Михайло Пуришев із Маріуполя став волонтером, коли місто опинилося в облозі. Спочатку він привіз до Маріуполя інсулін та їжу, а потім почав вивозити звідти людей.

За березень Михайло зробив шість поїздок до міста, пробиваючись через блокпости та ризикуючи наїхати на міну. За цей час волонтеру вдалося переправити до Запоріжжя понад 200 людей.

Мікроавтобус для поїздок був куплений на спільні гроші. Якось машина потрапила під обстріл, у ній вибило вікна й бічні двері.

Після війни Михайло планує зробити із мікроавтобуса пам'ятник у Маріуполі.