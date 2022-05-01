Евакуація з "Азовсталі". Перші кадри

1 година тому

З "Азовсталі" у зруйнованому Маріуполі 1 травня вдалося вивезти приблизно 100 цивільних. Це діти, жінки та особи похилого віку.

В евакуації людей з "Азовсталі" задіяні ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Офіс президента.

Вранці 2 травня люди мають прибути до Запоріжжя.

Евакуацію з "Азовсталі" планують продовжити так само 2 травня. На території заводу залишаються близько тисячі цивільних і сотні поранених військових.