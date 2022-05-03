"Найгірша помилка Путіна – прийти в Україну": Джонсон у Раді

1 година тому

Прем'єр Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою по відеозв'язку.

Він оголосив про новий пакет підтримки від британського уряду для України у розмірі 300 млн фунтів. Серед техніки, яку отримає українська армія, - радари, дрони й протикорабельні ракети.

Прем'єр також запевнив про незмінну підтримку України з боку Британії та засудив дії Путіна і розв'язану ним війну. Водночас Джонсон заявив, що не сумнівається у перемозі українців.

"Путінська машина перечепилася і розбилася об український патріотизм", - заявив політик.

На його думку, найгіршою помилкою Путіна було - прийти в Україну, і тепер головне завдання Британії й союзників українського уряду - посилити Україну настільки, щоб "ніхто ніколи не міг на неї зазіхнути".