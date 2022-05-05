Півник з Бородянки - історія символа стійкості

53 хвилин(и) тому

Величезну копію керамічного півника, якого помітили на шафі у зруйнованому будинку в Бородянці, встановили у містечку Березне на Рівненщині.

Це стало черговим підтвердженням популярності цього предмета, який став одним із символів спротиву українців у війні проти Росії.

Меми, Володимир Зеленський, Борис Джонсон, аукціони і фотозони - Роман Лебедь із BBC News Україна розповідає, як півник виробництва "Васильківської майоліки" став зіркою.