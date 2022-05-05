"Поранені помирають у страшних муках": ситуація на "Азовсталі"
Штурм "Азовсталі" у Маріуполі не припиняється, попри обіцянки Росії гарантувати гуманітарний коридор.
Так звана ДНР оприлюднила кадри вибухів на заводі, де і досі, за різними оцінками, перебувають близько 200 цивільних.
Частину людей, які ховалися у підвалах підприємства, вдалося вивезти раніше, однак зараз обстріли поновилися.
Бійці "Азову", що тримають оборону на заводі, вкотре звернулися до світу із закликом евакуювати цивільних і поранених.
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