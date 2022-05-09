Волонтер Денис - янгол-охоронець у Харкові
Волонтер Денис - янгол-охоронець у Харкові
Денис Петренко сім років працює волонтером у Товаристві Червоного Хреста в Україні.
У середині квітня він став героєм вірусного відео, накривши собою поранену жінку під час повторного обстрілу "Градами" у Харкові.
Після того Денис і його команда продовжують свою роботу і кажуть, що не бачать у ній ніякого геройства.
Матеріал Ксенії Нечепоренко, Антона Авіжаса та Романа Лебедя.
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