Волонтер Денис - янгол-охоронець у Харкові

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Волонтер Денис - янгол-охоронець у Харкові

1 година тому

Денис Петренко сім років працює волонтером у Товаристві Червоного Хреста в Україні.

У середині квітня він став героєм вірусного відео, накривши собою поранену жінку під час повторного обстрілу "Градами" у Харкові.

Після того Денис і його команда продовжують свою роботу і кажуть, що не бачать у ній ніякого геройства.

Матеріал Ксенії Нечепоренко, Антона Авіжаса та Романа Лебедя.