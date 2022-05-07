"Ми назвали сина Джевеліном"

1 година тому

До пісень про Байрактари й Джавеліни ми вже навіть звикли.

Ми ж зустрілися із родиною, де росте маленький Ян-Джевелін, або ж Джеф.

Його ім'я відрізняється від назви протитанкового ракетного комплексу лише однією літерою - так хлопчика записали у свідоцтві про народження.

Все починалося як жарт, але зрештою малечу – попри протести бабусь - батьки таки назвали на честь зброї.

"Вона допомогла нас захистити. Можливо, завдяки цій зброї й не зайшли до Києва" - каже мама новонародженого.

А ще батьки хлопчика вірять, що їхній син – представник нового покоління сильних і вільних українців.

Як росте маленький Джевелін – дивіться у нашому відео.

Над матеріалом працювали Анастасія Грібанова та Олег Карп’як.