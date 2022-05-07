"Ми назвали сина Джевеліном"
До пісень про Байрактари й Джавеліни ми вже навіть звикли.
Ми ж зустрілися із родиною, де росте маленький Ян-Джевелін, або ж Джеф.
Його ім'я відрізняється від назви протитанкового ракетного комплексу лише однією літерою - так хлопчика записали у свідоцтві про народження.
Все починалося як жарт, але зрештою малечу – попри протести бабусь - батьки таки назвали на честь зброї.
"Вона допомогла нас захистити. Можливо, завдяки цій зброї й не зайшли до Києва" - каже мама новонародженого.
А ще батьки хлопчика вірять, що їхній син – представник нового покоління сильних і вільних українців.
Як росте маленький Джевелін – дивіться у нашому відео.
Над матеріалом працювали Анастасія Грібанова та Олег Карп’як.
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