Довгий шлях додому: на Бучу, Ірпінь і Бородянку запустили поїзди

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Довгий шлях додому: на Бучу, Ірпінь і Бородянку запустили поїзди

46 хвилин(и) тому

До Бучі, Ірпеня і Бородянки тепер знову можна дістатися поїздом.

Укрзалізниця запустила потяги відновленим маршрутом Святошин-Бородянка.

Зруйновану росіянами колію відновили всього за місяць, щоправда, поки що відкритий лише один залізничний міст.

Але всі сподіваються, що разом із рухом поїздів до околиць Києва потроху повернеться і життя.

Останніми днями Росія дедалі частіше б’є по лініях української залізниці, тож відремонтована гілка на Бучанському напрямку вже стала своєрідним символом нескореності.

Кореспондент ВВС Джеймс Вотерхауз проїхався першим поїздом, який запустили відновленим маршрутом.