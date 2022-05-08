"Від цинізму політиків на серці рана": Паламар з "Азову"

1 година тому

Українська влада заявила, що з "Азовсталі" евакуювали усіх цивільних: йдеться про жінок, дітей та людей літнього віку.

Утім, на території підприємства і досі лишаються українські військові, які тримають оборону попри шалений наступ росіян. Лише за одну добу по них випускають десятки ракет, здійснюють десятки авіанальотів та ведуть постійні мінометні обстріли.

На їхніх очах щодня від гангрени помирають побратими. Там є загроза епідемії інфекційних хвороб. Українські військові на "Азовсталі" готуються загинути, якщо українська сторона та міжнародні організації так і не домовляться про виведення маріупольського гарнізону з міста за умови припинення вогню.

На думку бійців, влада зволікає із допомогою їм, забуваючи про те, що саме вони під час евакуації вивели з "Азовсталі" цивільних. Ми поспілкувалися зі Святославом Паламарем – заступником командира полку "Азов" – про ситуацію на заводі зараз, очікування від влади й подальшу долю захисників Маріуполя.

З бійцем говорила Жанна Безп’ятчук.