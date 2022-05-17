Вагони з вбитими росіянами. Україна віддає, але Росія мовчить

Вагони з вбитими росіянами. Україна віддає, але Росія мовчить

В декількох містах України рефрижераторні залізничні вагони перетворили на морги для російських військових. На цьому відео відзнято момент завантаження такого вагона на Київщині.

Тіла вбитих на війні в Україні можуть передати російській стороні, як це й передбачено гуманітарним правом.

Однак Росія поки що не поспішає забирати загиблих, а останній раз про свої втрати оголошувала ще наприкінці березня.

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