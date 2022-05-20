Андрій Шевченко: "Я хотів розказати світу правду про війну в Україні"

1 година тому

Українського футбольного тренера Андрія Шевченка звістка про війну на батьківщині застала в Лондоні.

"Я не міг повірити, що це сталося", - розповідає спортсмен. Коли шок минувся, каже Шевченко, він чітко визначився із тим, що хоче робити – допомагати своїй країні.

Його часто можна було побачити в ефірах італійських телеканалів, де він емоційно розповідав про те, що відбувається в Україні.

А нещодавно Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка послом фандрейзингової платформи United24.

Ми зустрілися зі спортсменом у його перший приїзд до Києва від початку війни й поговорили про те, як змінилося його життя останнім часом, про допомогу Україні, про його роль у проєкті United 24 та про ставлення до російських спортсменів.

З Андрієм Шевченком спілкувався кореспондент ВВС Святослав Хоменко.