Євробачення: перемога України. Документальний фільм ВВС
Перемога України і Kalush Orchestra на Євробаченні - це історія про знищені Бучу та Ірпінь, мамину колискову і бабусині вишиванки та підготовку до гламурного поп-конкурсу, коли у твоїй країні - війна.
Журналістка Вікторія Жуган і документальний проєкт ВВС Our World провели із Kalush Orchestra близько двох тижнів, щоб розповісти вам ексклюзивну історію про музикантів, їхні родини і те, що для них важливо.
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