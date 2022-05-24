Довічне для росіянина Шишимаріна. Перший вирок за воєнні злочини
Довічне для росіянина Шишимаріна. Перший вирок за воєнні злочини
Суд у Києві виніс вирок російському військовослужбовцю Вадиму Шишимаріну.
Захисник росіянина сподівався на більш м’яке покарання, однак Шишимаріна засудили до довічного за вбивство цивільного українця.
Це рішення називають історичним, адже воно – фактично перше у низці майбутніх справ проти росіян, які скоїли воєнні злочини в Україні.
У суді побували кореспонденти ВВС Святослав Хоменко і Дмитро Власов.
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