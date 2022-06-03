Як Луганський медуніверситет переїхав у Рівне

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Як Луганський медуніверситет переїхав у Рівне

21 хвилин(и) тому

За понад 60 років своєї історії Луганський медичний університет пережив дві евакуації.

У 2014 році, після початку антитерористичної операції, з Луганська заклад з метою безпеки перевезли до Рубіжного.

Для студентів, у тому числі іноземців, облаштували навчальні корпуси та гуртожиток. Після нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року медуніверситет переїхав вдруге. Цього разу на захід країни - до Рівного.

Студент Олексій Шаповалов пригадує, що під час переїзду з рідного міста, наче потрапив у комп'ютерну гру – настільки нереалістичним було все те, що він бачив навколо.

Тепер його найбільша мрія - стати лікарем і працювати зі спортсменами.

Відео Олексія Бухала і Романа Шикунця.