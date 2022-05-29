Подалі від війни: як живе Луганський медуніверситет у Рівному
За понад 60 років своєї історії Луганський медичний університет пережив дві евакуації.
У 2014 році, після початку Антитерористичної операції, з Луганська заклад з метою безпеки перевезли до Рубіжного.
Для студентів, у тому числі іноземців, облаштували навчальні корпуси та гуртожиток. Після нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року медуніверситет переїхав вдруге. Цього разу на захід країни - до Рівного.
Студент Олексій Шаповалов пригадує, що під час переїзду з рідного міста, наче потрапив у комп'ютерну гру – настільки нереалістичним було все те, що він бачив навколо.
Тепер його найбільша мрія - стати лікарем і працювати зі спортсменами.
Відео Олексія Бухала і Романа Шикунця.
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