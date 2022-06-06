Котяча журналістика: як кіт ВВС пішов працювати на CNN
Котяча журналістика: як кіт ВВС пішов працювати на CNN
Коли почалася війна, багатьом довелося докорінно змінити своє життя.
Але ці зміни зачепили не лише людей, а й тих пухнастих, що супроводжують нас по життю.
Це - історія простого (ну, добре, не зовсім простого, а дуже кмітливого!) кота Фредді, який зробив блискавично успішну кар'єру спершу на ВВС, а потім на CNN.
Названий на честь легендарного лідера гурту Queen, цей пухнастик доводить, що будь-які двері відчиняються, якщо у них наполегливо стукати.
Подяка журналістам українського офісу CNN за те, що годували Фредді тунцем і поділилися неймовірними історіями про нього.
Матеріал Анастасії Грібанової.
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