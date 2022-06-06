Котяча журналістика: як кіт ВВС пішов працювати на CNN

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Котяча журналістика: як кіт ВВС пішов працювати на CNN

29 хвилин(и) тому

Коли почалася війна, багатьом довелося докорінно змінити своє життя.

Але ці зміни зачепили не лише людей, а й тих пухнастих, що супроводжують нас по життю.

Це - історія простого (ну, добре, не зовсім простого, а дуже кмітливого!) кота Фредді, який зробив блискавично успішну кар'єру спершу на ВВС, а потім на CNN.

Названий на честь легендарного лідера гурту Queen, цей пухнастик доводить, що будь-які двері відчиняються, якщо у них наполегливо стукати.

Подяка журналістам українського офісу CNN за те, що годували Фредді тунцем і поділилися неймовірними історіями про нього.

Матеріал Анастасії Грібанової.