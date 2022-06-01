"Росія програла власне майбутнє" - Зеленський після відвідин Салтівки

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"Росія програла власне майбутнє" - Зеленський після відвідин Салтівки

11 хвилин(и) тому

Російська армія досі продовжує утримувати третину Харківської області.

Та попри це першу поїздку на Схід від початку повномасштабної війни Росії проти України президент Зеленський здійснив саме на Харківщину.

Харків та область неабияк постраждали і продовжують потерпати від російських атак.

Лише у місті зруйновані 220 багатоповерхових будинків, а ще майже дві тисячі - пошкоджені.

Найсильніше постраждала Салтівка - найбільший житловий масив України.