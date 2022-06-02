Битва за Донбас. Що буде з Бахмутом і Краматорськом

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Битва за Донбас. Що буде з Бахмутом і Краматорськом

24 хвилин(и) тому

"З Путіним неможливо домовитися", - каже 19-річний солдат Максим Луцик.

Його підрозділу саме наказали відступити на вигідніші оборонні позиції на Донбасі, де російська армія продовжує масований наступ.

Максим воює з перших днів вторгнення. Він пам'ятає, як українці відкинули росіян від Києва. Однак ситуація на Донбасі зараз виглядає інакше.

Репортаж з передової кореспондента ВВС Джеремі Бовена.