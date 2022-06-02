Битва за Донбас. Що буде з Бахмутом і Краматорськом
Битва за Донбас. Що буде з Бахмутом і Краматорськом
"З Путіним неможливо домовитися", - каже 19-річний солдат Максим Луцик.
Його підрозділу саме наказали відступити на вигідніші оборонні позиції на Донбасі, де російська армія продовжує масований наступ.
Максим воює з перших днів вторгнення. Він пам'ятає, як українці відкинули росіян від Києва. Однак ситуація на Донбасі зараз виглядає інакше.
Репортаж з передової кореспондента ВВС Джеремі Бовена.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.