"У росіян немає цілі, а в нас є". Битва українців за ідентичність

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"У росіян немає цілі, а в нас є". Битва українців за ідентичність

32 хвилин(и) тому

"Україна воює не лише за свої території, але й ідентичність" - саме таку думку про війну можна почути від багатьох українців.

Тисячі українців переходять у повсякденні з російської мови на українську. У Львові та інших західних містах проводять онлайн-курси з української для переселенців. Організатори відзначають неабиякий попит на таке навчання.

Інший приклад. У російськомовному Харкові, що до війни прагнув зберегти деякі радянські топоніми, у перерві між обстрілами міста перейменували всі з них одним рішенням міськради.

Тим часом по всьому світу люди захоплюються мужністю українців та дивуються, чому російська армія винищує насамперед російськомовне населення України. Світ відкриває для себе, що українці ідентифікують себе не лише за мовою, але й цінностями. І ті докорінно різняться від тих, які пропагує "руській мір" Володимира Путіна.

ВВС розповідає про боротьбу українців за свою ідентичність.

Кореспондент: Жанна Безп’ятчук

Продюсер: Кавун Хамуш

Оператори: Марек Полашевський, Олег Карп’як.