Як працює протиповітряна оборона України. Розповідає Тарас Чмут

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Як працює протиповітряна оборона України. Розповідає Тарас Чмут

19 хвилин(и) тому

Росія сподівалася на повне панування у повітрі України, але дуже прорахувалася. Понад 100 днів ЗС України змушують російську авіацію противника зважати на небезпеку враження засобами протиповітряної оборони.

Українські сили ППО протидіють і ракетним ударам, хоча тут ситуація дуже складна через те, що російська армія має великі запаси зброї.

Кореспондент BBC Альбій Шудря і його співрозмовник військовий оглядач Тарас Чмут поспілкувалися про проблеми захисту від російських ударів з повітря та зміцнення підрозділів української ППО новими видами озброєння.