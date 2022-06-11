Як у Києві рятують багатоповерхівку, в яку влучила російська ракета

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Як у Києві рятують багатоповерхівку, в яку влучила російська ракета

15 хвилин(и) тому

Коли почалася війна, Костя пообіцяв своїй дочці, що у їхній будинок не влучить ракета.

Але вже за два дні порушив обіцянку – 26-го лютого у їхній дім по вулиці Лобановського 6а у Києві "прилетіло". Костя з дочкою і дружиною був вдома. Вони дивом вижили.

Оксана жила поверхом нижче – тепер від її затишної квартири нічого не лишилося.

Богдан теж втратив дім і всі особисті речі – у його квартирі практично немає стелі, адже на неї після влучання ракети обвалилися верхні поверхи.

Біда, що постукала у двері кожного з цих людей, змусила їх об'єднатися заради спільної мети – врятувати свій дім.

Мешканці будинку на Лобановського 6а заснували благодійний фонд, щоб зібрати гроші на ремонт свого будинку.

Ми записали історії тих, хто жив у цьому домі, і хто тепер бореться за його порятунок.

Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова та Філіпп Дарлі.