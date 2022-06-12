В Естонії кілька тисяч людей заспівали "Червону калину"

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В Естонії кілька тисяч людей заспівали "Червону калину"

46 хвилин(и) тому

В Естонії кілька тисяч людей заспівали "Червону калину". Цей виступ присвятили українцям, які нині виборюють власну свободу.

11-річна Варвара Бражник виконує "Ой у лузі червона калина". Пісню підхоплює величезний хор. Гімн Українських січових стрільців звучить у виконанні чотирьох тисяч естонців, фінів, литовців та латвійців. Ця масштабна акція відбулася в Таллінні. Хором керував видатний естонський диригент Хірво Сурва. Ініціаторами проєкту стали фотограф Каупо Кіккас, підприємець Енно Рацеп та композитор Йонас Тарм.

Автор фото, Karl Toomsoo Підпис до фото, Естонці, литовці та фіни разом заспівали українською мовою.

Від початку російського вторгнення "Червона калина" стала символом спротиву російській агресії. Тож пісню обрали невипадково, пояснює композитор Йонас Тарм. Спеціально для цього заходу він адаптував цей музичний твір для багатоголосного хору.

"Починаючи з 24 лютого багато музикантів в Естонії та й по всьому світу з жахом спостерігали за тим, що відбувається. І не знали, що робити. Лише згодом почали усвідомлювати цю нову реальність. Ми почали задумуватися про наші власні традиції. Саме хоровий спів - це великий культурний феномен Естонії, який ми можемо подарувати світові, щоб підтримати Україну, - в коментарі BBC News Україна розповів Йонас Тарм. - У 1980-х естонці боролися з СРСР та радянською окупацією. Тоді нам вдалося зробити це завдяки співу. В Естонії був масовий протест. Люди збиралися разом й співали рок, народні пісні. Сьогодні ми називаємо той період Співочою революцією".

За словами Тарма, естонці ототожнюють хорову музику з боротьбою за свободу та незалежність. Крім того, організаторам хотілося підтримати українців у боротьбі за власну державу. Тож проєкт вдалося реалізувати дуже швидко.

Автор фото, RAUL OLLO Підпис до фото, Диригент Хірво Сурва

"У нас було всього 3 тижні на підготовку, перш ніж ми надіслали музику й текст всім співакам та хористам. Ми залучили сотню малих хорів, які об'єдналися в один великий багатотисячний хор" - каже Йонас Тарм.

Після цього організатори провели одну репетицію з усіма солістами. І в день запису виконавці зібралися всі разом на Співочому полі у столиці Естонії.

"Тисячі хористів та вокалістів заспівали українською заради вашої свободи. Ми відчували, що Україна потребує підтримки й допомоги тут і зараз, не могли чекати, не могли планувати місяцями. Світ не має права забути про українців і про цю війну" - підсумував Йонас Тарм.

Автор фото, Karl Toomsoo Підпис до фото, Єдина спільна репетиція хористів

Від початку російського вторгнення "Ой у лузі червона калина" набула величезної популярності. У лютому лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав "Червону калину" на Софійській площі у Києві. Пізніше легендарний гурт Pink Floyd записав композицію Hey Hey Rise Up, використавши вокал Хливнюка.