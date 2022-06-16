Що зараз у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Репортаж з останнього оплоту на Луганщині
Росіяни дедалі щільніше стискають кільце на Донбасі.
Міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк – вщент зруйновані й фактично відрізані від України. Там залишаються невеличкі осередки спротиву української армії, які продовжують відчайдушно відбивати російський наступ.
Але без підтримки Заходу українці не зможуть стримати просування росіян у цьому регіоні. Саме на цьому наголошує президент Зеленський, який вкотре закликав партнерів надати Україні новітні системи протиракетної оборони.
Міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк стали символами спротиву Донбасу – останнім форпостом на шляху Москви до повного контролю над Луганщиною. У цих понівечених містах і досі залишаються жити люди, без надії сподіваючись на те, що їм вдасться вижити.
Матеріал Орли Герін.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.