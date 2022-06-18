Тут були російські ракети. Екскурсія обстріляними будівлями Києва
Тут були російські ракети. Екскурсія обстріляними будівлями Києва
Після 24 лютого Київ зазнав низки ракетних обстрілів з боку Росії.
Та багато містян, які покинули столицю в перші дні війни, після повернення хочуть побачити шрами, які залишили на обличчі міста російські військові.
Люди записуються на двогодинну екскурсію "Київ нескорений", маршрут якої пролягає місцями, які зазнали обстрілів.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.