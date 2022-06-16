Макрон, Шольц та Драгі вперше в Україні після початку війни
Макрон, Шольц та Драгі вперше в Україні після початку війни
Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії прибули до української столиці на знак солідарності з українцями.
Візит з міркувань безпеки підтвердили лише вранці.
У планах політиків - зустріч з президентом Зеленським.
Але спершу європейські лідери відвідали Ірпінь, зруйновану російськими військовими.
Обличчя політиків після побаченого говорять самі за себе.
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