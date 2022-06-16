Макрон, Шольц та Драгі вперше в Україні після початку війни

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Макрон, Шольц та Драгі вперше в Україні після початку війни

34 хвилин(и) тому

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії прибули до української столиці на знак солідарності з українцями.

Візит з міркувань безпеки підтвердили лише вранці.

У планах політиків - зустріч з президентом Зеленським.

Але спершу європейські лідери відвідали Ірпінь, зруйновану російськими військовими.

Обличчя політиків після побаченого говорять самі за себе.