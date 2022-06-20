Страх і руїни: як Тростянець пережив окупацію

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Страх і руїни: як Тростянець пережив окупацію

1 година тому

Тростянець на Сумщині був під окупацією росіян більше місяця. Напевно, це був один із найскладніших періодів в його історії.

Місцеві жителі розповідають про страшні речі, які коїлися у місті у той час.

Але аби зрозуміти масштаби втрат, достатньо просто пройтися його вулицями – вони розкажуть усе без слів.

Із Тростянця – репортаж Романа Лебедя, Олега Карп’яка та Родрі Девіса.