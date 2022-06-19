Українське зерно: що із ним буде

50 хвилин(и) тому

Заблоковане, спалене, обстріляне українське зерно.

Саме така доля спіткала український зерновий експорт, що нині простоює на складах та елеваторах півдня країни. Щороку Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн зернових.

Це одна десята світових потреб. Цієї кількості збіжжя вистачить, аби задовольнити експортні потреби двох таких континентів, як Африка. Сьогодні вже понад 25 мільйонів тонн зернових не можуть вивезти з України через російську блокаду Чорного моря.

Воно заміноване й наразі небезпечне для комерційного судноплавства. До того ж, навіть очільники ЄС звернули увагу на те, що російські війська надто часто поцілюють у зерносховища. Яка ціна цієї зернової кризи для аграріїв, України та світу?

Більше - в репортажі кореспондентки ВВС Жанни Безп’ятчук з Миколаєва та Одеси.