Бен Стіллер приїхав до Ірпеня та Макарова

Бен Стіллер приїхав до Ірпеня та Макарова

Голлівудський десант продовжує прибувати до України.

Слідом за Анджеліною Джолі сюди дістався й актор Бен Стіллер.

Українцям він добре знайомий за комедіями "Ніч у музеї" та "Знайомство із Факерами".

Але до України комік прибув із важливою місією – у ролі посла доброї волі ООН.

Він пройшовся руїнами Ірпеня і Макарова і записав звернення на тлі обгорілих будинків.

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