Бен Стіллер приїхав до Ірпеня та Макарова
Бен Стіллер приїхав до Ірпеня та Макарова
Голлівудський десант продовжує прибувати до України.
Слідом за Анджеліною Джолі сюди дістався й актор Бен Стіллер.
Українцям він добре знайомий за комедіями "Ніч у музеї" та "Знайомство із Факерами".
Але до України комік прибув із важливою місією – у ролі посла доброї волі ООН.
Він пройшовся руїнами Ірпеня і Макарова і записав звернення на тлі обгорілих будинків.
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