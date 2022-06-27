Пиво із Зеленським і Ко: хто і чому його варить
Кілька років тому ми вже приїжджали знімати у львівській броварні "Правда".
Тоді вони випустили пиво із Дональдом Трампом на етикетці.
З того часу багато що змінилося, і на пляшках тутешнього пива зʼявилися нові персонажі.
Цього разу – Володимир Зеленський в оточенні політиків, які очолили спротив українців проти російської агресії.
"Кожна наша етикетка – це меседж" - розповідає власник броварні Юрій Заставний.
Він переконаний, що їхня місія, як крафтових пивоварів, - не тільки варити пиво, а й розказувати світу, що відбувається зараз в Україні.
На його думку, це теж – частина боротьби з агресією Росії проти України, де кожен має свою роль, і кожен – солдат війни.
Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова, Олег Карпʼяк і Святослав Хоменко.
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