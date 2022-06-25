Пиво із Зеленським і Ко: хто і чому його варить

29 хвилин(и) тому

Кілька років тому ми вже приїжджали знімати у львівській броварні "Правда".

Тоді вони випустили пиво із Дональдом Трампом на етикетці.

З того часу багато що змінилося, і на пляшках тутешнього пива зʼявилися нові персонажі.

Цього разу – Володимир Зеленський в оточенні керівництва країни і політиків, які очолили спротив українців проти російської агресії.

"Кожна наша етикетка – це меседж" - розповідає власник броварні Юрій Заставний.

Він переконаний, що їхня місія, як крафтових пивоварів, - не тільки варити пиво, а й розказувати світу, що відбувається зараз в Україні.

На його думку, це теж – частина боротьби з агресією Росії проти України, де кожен має свою роль, і кожен – солдат війни.

Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова, Олег Карпʼяк і Святослав Хоменко.