Одеські катакомби знову стали укриттям

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Одеські катакомби знову стали укриттям

30 хвилин(и) тому

Жителі Одеси готують свої знамениті катакомби, які служили укриттям під час Другої світової, на випадок масованих обстрілів міста росіянами.

Одеські катакомби - найбільша система тунелів у світі. Це 2500 км коридорів на глибині 18 м під землею.

Поки що вони стоять порожні, оскільки одесити на час обстрілів ховаються в інших сховищах. Але в катакомбах уже є запаси їжі, води, а також вай-фай.

По всьому місту є приблизно 150 входів до підземних коридорів.