Іноземці за Україну: як воює інтернаціональний легіон

27 хвилин(и) тому

Тисячі іноземців записалися у добровольці, щоби воювати проти Росії в Україні. Точну кількість міжнародного батальйону не називають з міркувань безпеки.

Водночас Лондон співпрацюватиме з українською владою, щоб звільнити своїх громадян, яких засудили до смертної кари у “ДНР”. У Британії таке рішення назвали незаконним та позбавленим юридичної сили.

Чи не передумали після цього іноземні бійці воювати за Україну? Кореспондентам ВВС вдалося потрапити на секретну базу інтернаціонального легіону.

Матеріал Ольги Мальчевської, Ендрю Маршалла та Дмитра Власова.