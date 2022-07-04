Касетні обстріли Чернігова. Родина, яка вижила

27 хвилин(и) тому

Касетні обстріли Чернігова підтверджують докази, які зібрала ВВС. Цю зброю заборонили у понад ста країнах через шкоду, якої вона завдає цивільним.

Вижити під касетним обстрілом складно. Особливо - коли обстрілюють твій будинок, а ти - дитина.

Це відео - про те, як Україна збирає докази, що Росія використовує цю заборонену зброю у війні, й як сліди касетних обстрілів пошрамували Чернігів.

Київ розслідує кримінальні провадження проти Москви за використання цієї зброї в Україні, але ні Росія, ні Україна не підписали міжнародну конвенцію проти касетних боєприпасів.

Кореспондентка ВВС Вікторія Жуган розповідає, як пацієнти та медики Чернігова навчилися виживати після цих убивчих обстрілів.