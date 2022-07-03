Вибратись з Лисичанська живим. Історія української родини
Вибратись з Лисичанська живим. Історія української родини
"Лисичанськ - це мертве місто”. Таким побачила його Наталя Гончарова, коли виїжджала звідти разом з донькою Стефанією і сином Ростиславом у середині червня.
Родина провела в бомбосховищі майже чотири місяці. Весь цей час вони харчувалися переважно макаронами і рисом. Замість душу чи ванни - шахтний відстійник. Замість світла - свічки, а потім не стало і їх.
Тим часом обстріли не вщухали, і сім’я наважилася виїхати.
Першим бажанням маленької Стефанії після порятунку було поїсти риби і купити яскраву іграшку. А Ростислав мріє про новий комп’ютер.
Лисичанськ залишається під контролем української армії, але перебуває під постійними обстрілами росіян.
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