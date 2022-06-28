Оркестр міноборони зіграв хіти до Дня Конституції

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Оркестр міноборони зіграв хіти до Дня Конституції

9 хвилин(и) тому

Військовий оркестр, до якого входять учасники бойових дій, зіграв безкоштовний концерт у центрі Львова, присвятивши його Дню Конституції.

Оркестр служби транспорту Міністерства оборони виступив добіркою українських і західних пісень.

За словами диригента, Богдана Задорожного, військові прагнуть таким чином підтримати українців і додати їм оптимізму в скрутний час.