Зеленський показав відео удару по Кременчуку: "Хотіли вбити якнайбільше мирних людей"

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Зеленський показав відео удару по Кременчуку: "Хотіли вбити якнайбільше мирних людей"

29 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський показав у своєму зверненні відео з Кременчука, на якому видно, як російська ракета влучає точно в торговий центр.

"Російська ракета вдарила саме по цьому об'єкту, цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі", - сказав президент.

Раніше російська пропаганда стверджувала, начебто торговий центр загорівся від удару по сусідньому військовому об'єкту.

Кількість загиблих від удару, який стався 27 червня, зростає. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.