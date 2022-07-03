Від радіо до діджитал. BBC News Україна через 30 років
Цього року виповнилося 30 років з того дня, як у Лондоні вперше вийшла в ефір радіопрограма Української служби Бі-Бі-Сі. Ця подія добре запам'яталася політикам, громадським діячам та просто слухачам.
У 2011 році радіомовлення припинили, а на зміну прийшли Інтернет-платформи.
Таке рішення керівництва Британської телерадіокорпорації BBC викликало суперечливі думки в Україні. На той час радіо вже завоювало міцну аудиторію, а за Інтернет ще довелося поборотися.
Зараз аудиторія BBC News Україна збільшилася в багато разів і поширилася на всі сучасні платформи соцмереж.
Можливо вам буде цікаво подивитися відео, яке кореспондент BBC News Україна з 1996 року Альбій Шудря підготував для британських колег у Лондоні. Там в п'ятницю 1 липня офіційно відзначили 30-річчя BBC News Україна.
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